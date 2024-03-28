NASA, insanlığı uzaya taşıyor: Ay’da tarım gerçek olacak

NASA astronotlarının Ay yüzeyinde bitki yetiştirme, deprem takibi yapma ve buz arama çalışmaları için Ay’a ekipman götürmesi planlanıyor. Artemis III misyonu ile astronotlar Ay yüzeyine dönerken, kalıcı bir üs kurmak için araştırmalara başlayacak üç bilim ekipmanını yanlarında götürecek.
NASA, “Artemis III” misyonunun bir parçası olarak astronotlar tarafından Ay yüzeyinde konuşlandırılacak ilk bilim araçlarını seçti.
Apollo görevlerinden bu yana Ay’a ayak basması planlanan ilk astronotlar, Ay’da bitki yetiştirme çalışmaları için bir araç, bir su buzu dedektörü ve Ay depremlerini ölçmek için bir Ay sismometresi gibi bir dizi ekipmanla birlikte gönderilecek.
AY’DA İNSAN YERLEŞİMİ
Artemis uzay görevi, 1970’lerin başında sona eren Apollo programından bu yana ilk kez insanların Ay’a dönmesi anlamına geliyor.
Bu göreve katılan astronotların Ay’ın güney kutup bölgesini keşfetmesi planlanıyor.
Ay yüzeyinde yürütülen çalışmalar, Ay’da insan yerleşiminin kurulması kadar Ay’ın nasıl oluşup evrimleştiğinin anlaşılmasına da katkı sağlayacak.
ARTEMIS III VE BİLİM HEDEFLERİ
NASA, Artemis programının insanları Ay’a geri döndürmesi için üç temel bilim hedefi belirledi:
- Gezegenin oluşum süreçlerini anlamak
- Ay kutuplarındaki uçucu maddelerin karakterini ve kökenini anlamak
- Keşif risklerinin araştırılması ve azaltılması
Üç cihazın, şu anda 2026’da fırlatılması hedeflenen Artemis III misyonunun yükünün bir parçası olması bekleniyor.
Görev ve yüküne ilişkin nihai kararlar daha sonraki bir tarihte belirlenecek.
ARTEMIS III AY’A 3 EKİPMAN GÖTÜRECEK
Artemis III görevi için NASA tarafından, Ay’ın çevresi, iç kısmı ve insan yerleşiminin nasıl kurulacağı hakkında bilimsel veriler toplamak amacıyla Ay’ın güney kutbu yakınına konuşlandırılacak üç cihaz seçildi.
AY ORTAMI İZLEME İSTASYONU
Bu otonom sismometre, Ay’daki sismik ortamın sürekli ve uzun vadeli izlenmesi için tasarlanmıştır.
Ay’ın güney kutup bölgesindeki ay depremlerini incelemesi planlanıyor.
Bu cihaz, Ay’a yapılacak gelecekteki insanlı misyonların iniş alanlarında deprem ve heyelanların tespit edildiğine ilişkin haberlerin ardından seçildi.
Ay Çevre İzleme İstasyonu (LEMS) aynı zamanda Ay’ın kabuğunun ve mantosunun yapısı hakkında da veri sağlayacak ve bu da gezegen bilim adamlarının Ay’ın oluşumu ve evrimi hakkında daha fazla bilgi edinmesine yardımcı olacak.
NASA, cihazın 3 aydan 2 yıla kadar çalışmasının planlandığını söyledi.
AY’DA TARIM
2015 ABD filmi Marslı, Dünya’nın ötesinde bir gezegende mahsul yetiştirme ihtimalini tartışırken önemli bir referans noktası olmaya devam ediyor.
Ve 2022’de NASA, bilim insanlarının Dünya’daki laboratuvarlarda Ay topraklarında bitki yetiştirdiğini duyurdu.
Peki Ay’da ürün yetiştirmek ne kadar mümkün olabilir?
Ay’ın Tarımsal Bitki Örtüsü Üzerindeki Etkileri (LEAF), gelecekteki Ay sakinlerinin kendi yiyeceklerini yetiştirebilme ihtimalini daha derinlemesine incelemek için tasarlanmıştır.
Bitki fotosentezini, büyümesini, radyasyonun ve kısmi yerçekiminin bitkinin sağlığını nasıl etkilediğini gözlemleyecek.Bu, bilim adamlarının Ay’daki bitkileri büyütme ve kullanma hakkında daha fazla bilgi edinmesine yardımcı olabilir.
Gelecekte Ay yüzeyinde kurulacak insan yerleşiminde kendi kendine yeterlilik söz konusu olduğunda oyunun kurallarını değiştirebilir.
AY DİELEKTRİK ANALİZÖRÜ
Ay’ın güney kutbundaki gölgeli kraterlerde su buzunun bulunduğu biliniyor ve bu buzun toplanması, Ay’da insan yerleşimlerinin kurulmasının anahtarı olarak görülüyor.
Bu buz yalnızca bir içme suyu kaynağı sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda astronotların nefes alması için oksijen de sağlayabilecek.
Cihaz, Ay’ın yüzeyi hakkında bilgi toplayacak, Ay dönerken Güneş’in değişen açısının neden olduğu değişiklikleri izleyecek ve don veya buz birikintilerini arayacak.