NASA, insanlığı uzaya taşıyor: Ay’da tarım gerçek olacak

NASA, “Artemis III” misyonunun bir parçası olarak astronotlar tarafından Ay yüzeyinde konuşlandırılacak ilk bilim araçlarını seçti.

Apollo görevlerinden bu yana Ay’a ayak basması planlanan ilk astronotlar, Ay’da bitki yetiştirme çalışmaları için bir araç, bir su buzu dedektörü ve Ay depremlerini ölçmek için bir Ay sismometresi gibi bir dizi ekipmanla birlikte gönderilecek.