NASA, Dünya’dan değerli asteroite gidiyor: 16 Psyche

NASA, 10 kentilyon dolar de\u011fer bi\u00e7ilen 16 Psyche asteroitine gidiyor. Ke\u015fif sondas\u0131n\u0131n son montaj\u0131na ba\u015fland\u0131. 2020'de f\u0131rlat\u0131lacak sondan\u0131n 2026'da hedefine ula\u015fmas\u0131 bekleniyor.\r\n\r\n\r\n\r\nAmerikan Havac\u0131l\u0131k ve Uzay Dairesi (NASA) en cesur g\u00f6revlerinden birine ili\u015fkin a\u00e7\u0131klama yapt\u0131.\r\n\r\nNASA, daha \u00f6nce 10 kentilyon dolarl\u0131k (19 s\u0131f\u0131rl\u0131) de\u011fer bi\u00e7ilen 16 Psyche i\u00e7in son montaja ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.\r\n\r\nMars ve J\u00fcpiter aras\u0131ndaki asteroit ku\u015fa\u011f\u0131ndaki 16 Psyche'in \u00e7ap\u0131 226 kilometre. Bilim insanlar\u0131n\u0131n tahminlerine g\u00f6re asteroit olu\u015fumunu tamamlayamam\u0131\u015f bir gezegenin \u00e7ekirde\u011finden koptu. Tahminlere g\u00f6re 16 Psyche asteroitinin tamam\u0131 de\u011ferli madenlerden olu\u015fuyor.\r\nYolculuk 4 y\u0131l s\u00fcrecek\r\nNASA, A\u011fuston 2022'de 16 Psyche asteroitine do\u011fru yola \u00e7\u0131kacak. Yakla\u015f\u0131k 4 y\u0131l s\u00fcrecek yolculu\u011fun ard\u0131ndan NASA'n\u0131n ke\u015fif sondas\u0131 16 Psyche asteroitine varacak. Sonda, 2023'da Mars'\u0131n yer\u00e7ekimine girecek daha sonra 2026'da 16 Psyche'ten veri toplayacak noktaya ula\u015facak.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n