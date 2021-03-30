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NASA, Dünya’dan değerli asteroite gidiyor: 16 Psyche

30 Mart 2021
16 Psyche asteroiti





NASA, 10 kentilyon dolar değer biçilen 16 Psyche asteroitine gidiyor. Keşif sondasının son montajına başlandı. 2020’de fırlatılacak sondanın 2026’da hedefine ulaşması bekleniyor.





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30 Mart 2021




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