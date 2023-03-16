Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Ay’a yeniden yapılacak insanlı yolculuk için tasarlanan uzay kıyafetini görücüye çıkardı.
Yeni tasarım astronotların Ay yüzeyinde yapacakları bilimsel deneylerde onlara yardımcı olacak ve hareket kabiliyetlerini artıracak özellikler barındırıyor.
NASA, prototipi tanıtılan yeni uzay kıyafetini, Artemis 3 projesi kapsamında Ay’a yeniden insanlı yolculuk yapmanın hedeflendiği 2025’e yetiştirmeye çalışıyor.
Halen ABD’li astronotlar tarafından giyilen uzay kıyafetleri 1981 yılında yapılan tasarıma dayanıyor.
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