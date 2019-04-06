NASA, Ay seferlerinde kullanacağı roket motorunu test etti

ABD’li Aerojet Rocketdyne firması tarafından üretilen sistemin testinin başarılı geçtiği belirtildi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, Ay seferleri için kullanmayı planladığı RS-25 roket motorunu test etti.

NASA’dan yapılan açıklamada, Ay’a seferleri için kullanılacak mekikleri uzaya çıkaracak roketleri fırlatması planlanan RS-25 motoru, ABD’nin Mississippi eyaletindeki Stennis Uzay Merkezinde testten geçirildi.

ABD’li Aerojet Rocketdyne firması tarafından üretilen sistemin testinin başarılı geçtiği belirtildi.

Dondurucu sıvı-yakıtlı bir roket motoru olan RS-25’nin NASA’nın Uzay Mekiği Ana Motoru olarak, mevcut Space Launch System (SLS) motorunun yerini alması planlanıyor.