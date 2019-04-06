Dünya
NASA, Ay seferlerinde kullanacağı roket motorunu test etti
ABD’li Aerojet Rocketdyne firması tarafından üretilen sistemin testinin başarılı geçtiği belirtildi
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, Ay seferleri için kullanmayı planladığı RS-25 roket motorunu test etti.
NASA’dan yapılan açıklamada, Ay’a seferleri için kullanılacak mekikleri uzaya çıkaracak roketleri fırlatması planlanan RS-25 motoru, ABD’nin Mississippi eyaletindeki Stennis Uzay Merkezinde testten geçirildi.
ABD’li Aerojet Rocketdyne firması tarafından üretilen sistemin testinin başarılı geçtiği belirtildi.
Dondurucu sıvı-yakıtlı bir roket motoru olan RS-25’nin NASA’nın Uzay Mekiği Ana Motoru olarak, mevcut Space Launch System (SLS) motorunun yerini alması planlanıyor.