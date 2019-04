Trump’tan Meksika sınırına ziyaret: ‘Ülkemiz dolu’

ABD Başkanı Trump, ABD-Meksika sınırındaki askerleri ziyaret etti. Trump, yaptığı açıklamada ABD’nin ‘tamamen dolu’ olduğunu öne sürerek, yasadışı geçişlerin acil durum teşkil ettiğini dile getirdi.Sınıra daha fazla asker gönderme ve duvar inşa etmeye dönük vaadini tekrarlayan Trump, sınırdan yasadışı yollarla geçen birçok göçmenin sahte iltica talepinde bulunduğunu savundu.

Rusya soruşturmasına atıf yapan Trump, “Bu bir aldatmaca, bir aldatmaca. Aldatmacalar hakkında bilgim var, daha yeni bir aldatmaca yaşadım” diye konuştu.

Pres. Trump visits a border facility in Calexico, California before heading to unveil a 2-mile portion of replacement wall along with U.S.-Mexico border, saying, “we expect to have close to 400 miles done within about two years.” https://t.co/xhdeQt3FC6 pic.twitter.com/uTM7RTgtau

— ABC News (@ABC) April 5, 2019