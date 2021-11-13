NASA astronotları, UUİ yolunda tanımlanamayan bir cisimle karşılaştı

Elon Musk’ın şirketi SpaceX’le Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) giden NASA astronotları, yolda tanımlanamayan bir cisimle karşılaştı.

11 Kasım’da yola çıkan üç ABD’li ve bir Alman’dan oluşan astronot ekibi, yaklaşık 21 saat süren yolculuğun ardından istasyona ulaştı.

Astronotlar istasyonda 6 ay kalarak 200’den fazla bilimsel deney yapacak.

Öte yandan ekibi taşıyan Crew Dragon kapsülünün pilotu Tom Marshburn, yolculuk sürerken SpaceX Görev Kontrol Merkezi’ne ilettiği mesajda şöyle konuştu:

Mesafe yüzünden anlaması zor olsa da eğri büğrü bir tokmağa benzeyen bir nesne gördük. Ancak artık gözükmüyor. Küçük bir fıstık olabilir.

Nesnenin ne olduğu gizemini koruyor. Ancak bilim ve teknoloji haberleri sitesi Futurism’e göre bu, kapsülün yakınından geçen bir uzay enkazı olabilir. Zira yörünge, eski uzay araçlarının ve uyduların oluşturduğu çöplerle dolu.

NASA’ya göre Dünya’nın yörüngesinde, boyutu bir top mermisinden büyük olan en az 27 bin parça yer alıyor. Üstelik bunlar halihazırda kullanımda olan uzay araçlarına zarar verebilecek kadar hızlı hareket ediyor.

Örneğin mayısta bir uzay çöpü, UUİ’ye çarparak istasyonun bir kolunda delik açmıştı.

Çin’in 2007’de balistik bir füzeyi denemek için vurduğu ve 3 bin parçaya ayırdığı Fengyun-1C adlı uydunun kalıntısının kendilerine yaklaştığını tespit eden UUİ astronotları da birkaç gün önce tehlikeden kaçınmak için manevra yapmak zorunda kalmıştı.