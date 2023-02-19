NASA: 450 kiloluk bir göktaşı Teksas’a düşmüş olabilir

NASA’ya göre yaklaşık 453 kilogram ağırlığında bir göktaşı çarşamba akşamı ABD’nin Teksas eyaletine düşmüş olabilir.

ABD Uzay Ajansı, 15 Şubat’ta Teksas eyaletinin McAllen şehri yakınlarına atmosferde yanarak düşen ateş topuyla ilgili çeşitli kaynaklardan gelen raporları halihazırda incelediğini ve şu ana kadar bölgede herhangi bir yaralanma ya da maddi hasar olduğuna dair bilgisi bulunmadığını belirtti.

Önceki günlerde halkın gece göğünde bir “kayan yıldızın” ilerlediğine tanık olduğu bildirilmişti.

Mission Polis Şefi Cesar Torres, yerel basın kuruluşlarına yaptığı açıklamada bu görüntünün şehir genelinde “panik” yarattığını söyledi.

NASA’daki uzmanlar ön analizlere dayanarak cismin muhtemelen 60 santimetre çapında ve “yaklaşık 453 kilogram” ağırlığında bir meteorit olduğunu ifade etti.

Açıklama yapan NASA, “Meteoroloji radar görüntülerindeki işaretlerin yanı sıra göktaşının giriş açısı ve hızı, doğal olarak meydana gelen diğer meteorit düşüşleriyle tutarlı” diye belirtti.

Yere ulaşan göktaşı parçaları meteorit diye adlandırılırken, uzmanlar radarların ve diğer verilerin analizine dayanarak uzay taşından gelen parçaların “yere ulaştığını” söyledi.

Meteoritin ilk baştaki gövdesi muhtemelen 450 kilogramın üzerinde olsa da Dünya atmosferine yüksek hızlarda girdikleri için geriye yalnıca daha küçük parçalar (uzay taşları yere çarpmadan önce parçalara ayrılır) kalabiliyor.

NASA, meteoritlerin de hızla soğuduğunu ve genellikle halk için bir risk oluşturmadığını belirtti.

Uzay Ajansı bu tür meteorit parçalarının toplanıp analiz edilmesinin, güneş sistemimizin kökeni ve evriminin yanı sıra Dünya çevresindeki bölgesel uzay enkazı ortamına ilişkin anlayışımızı geliştirebileceğini açıkladı.

Küçük asteroitler genellikle yılda ortalama bir ya da iki kez Kıta ABD’si üzerinde atmosfere girerek sık sık yere taş parçaları düşmesine yol açıyor.

ABD’de toplanan bu tür meteoritlerin küratörlüğünü, Smithsonian Enstitüsü’yle ülke çapındaki diğer bilimsel ve akademik kurumlar yapıyor.

Uzay Ajansı, McAllen semalarında görülen meteorun Dünya’yı daha iyi anlamamız ve korumamız için bir “hatırlatma” olduğunu ifade etti.

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Independent Türkçe için çeviren: İpek Uyar