Narwhal isimli köpeğin 2 kuyruğu var, 1’i kafasında

ABD'de sokakta bulunan 10 haftal\u0131k k\u00f6pek yavrusunun iki tane kuyru\u011fu bulunuyor. Bir kuyru\u011funun kafas\u0131nda olmas\u0131 nedeniyle k\u00f6pe\u011fin ad\u0131 Narwhal (Deniz gergedan\u0131) olarak belirlendi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nABD'nin\u00a0Missouri eyaletinde donmak \u00fczere bulunan yavru k\u00f6pek\u00a0normal k\u00f6peklere nazaran biraz farkl\u0131.\r\n\r\nSahipsiz K\u00f6pekleri Koruma \u00d6rg\u00fct\u00fc Mac's Mission taraf\u0131ndan yap\u0131lan\u00a0a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, yavru k\u00f6pek ge\u00e7ti\u011fimiz pazar sokakta\u00a0donmak \u00fczereyken bulundu.\r\n\r\n\r\n\r\nNarwhal ismi verilen k\u00f6pe\u011fin normal bir kuyru\u011funun da oldu\u011fu, aln\u0131nda yer alan kuyru\u011fun fazladan oldu\u011fu s\u00f6ylendi.\r\n\r\nNarwhal'\u0131n kuyru\u011funun onu rahats\u0131z etmedi\u011fi ve normal k\u00f6pekler gibi yava\u015flamadan oyun oynad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtildi.\r\n\r\n\u0130kinci bir kuyru\u011fun ise neden \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 konusunda bir a\u00e7\u0131klama hen\u00fcz yer alm\u0131yor.\r\n\r\n\r\n