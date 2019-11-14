Yaşam

Narwhal isimli köpeğin 2 kuyruğu var, 1’i kafasında

14 Kasım 2019
Narwhal

ABD’de sokakta bulunan 10 haftalık köpek yavrusunun iki tane kuyruğu bulunuyor. Bir kuyruğunun kafasında olması nedeniyle köpeğin adı Narwhal (Deniz gergedanı) olarak belirlendi.



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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