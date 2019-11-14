Kıbrıs

Cumhurbaşkanı Akıncı, Cumhuriyet Korteji’ne katılan öğrencileri selamladı

14 Kasım 2019

Cumhurbaşkanı Akıncı, Cumhuriyet Korteji’ne katılan öğrencileri selamladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği, Lefkoşa bölgesindeki ilkokul, ortaokul, lise ile bazı dernek ve üniversitelerden öğrencilerin katıldığı “Cumhuriyet Korteji” Cumhurbaşkanlığı bahçesinden geçti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, kortej yürüyüşündeki öğrencileri eşi Meral Akıncı ile birlikte selamlayarak, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Ellerinde bayraklarla yürüyen öğrenciler, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya yoğun sevgi gösterdi, hatıra fotoğrafı çektirdi.



Etiketler

İlgili Makaleler

Mustafa Akıncı

Akıncı: Atatürk’ün barışçı ve çağdaş ilkelerini rehber edinmeye devam edeceğiz

14 Kasım 2019
Solo Türk

Solo Türk gösterisi iptal edildi

14 Kasım 2019

İmar Planı belirli zümrelere değil, toplumun geneline hizmet etmeli

14 Kasım 2019

Yeni ehliyetlere geçiş süreci başlıyor

14 Kasım 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı