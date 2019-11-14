Cumhurbaşkanı Akıncı, Cumhuriyet Korteji’ne katılan öğrencileri selamladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği, Lefkoşa bölgesindeki ilkokul, ortaokul, lise ile bazı dernek ve üniversitelerden öğrencilerin katıldığı “Cumhuriyet Korteji” Cumhurbaşkanlığı bahçesinden geçti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, kortej yürüyüşündeki öğrencileri eşi Meral Akıncı ile birlikte selamlayarak, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Ellerinde bayraklarla yürüyen öğrenciler, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya yoğun sevgi gösterdi, hatıra fotoğrafı çektirdi.