Kıbrıs

Narkotik’ten gece operasyonu

12 Eylül 2020

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün saat 22.40 sıralarında Lefkoşa’da; Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu S.M.K.(E-21)’nın üzerinde yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 20 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 2 kilo ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık 200 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. S.M.K.(E-21) ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan N.A.(E-48), Y.A.(E-25), Y.A.(E-20) ve F. A.(E-25) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.


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