Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi Polikliniği’nde yeni bir röntgen cihazı hizmete girdi

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, röntgen cihazı 6 yıldır arızalı olan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi Polikliniği’nde yeni bir röntgen cihazının hizmete girdiğini açıkladı.

Bakanlık açıklamasına göre, Dinçyürek, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Polikliniği’ni ziyaretinde yaptığı açıklamada, uzun süredir arızalı olan röntgen cihazının hastalar için sorun teşkil ettiğini belirterek, yeni röntgen cihazının devreye girmesiyle birlikte artık hastaların ana binaya gitmelerine gerek kalmadan poliklinikte ihtiyaç duydukları röntgen hizmetini alabileceklerini dile getirdi.

Bakan Dinçyürek, “Uzun bir aradan sonra bu röntgen cihazını hizmete koymaktan dolayı mutluyuz. Gecikti ama en azından hizmet olarak geri geldi. Şimdiki hedefimiz bu tek cihazı iki cihaz haline getirmektir. Onunla ilgili de çalışma yapıyoruz” dedi. Dinçyürek, yeni cihazla birlikte hastaların tedavi süreçlerinin daha hızlı ve etkin bir şekilde ilerleyeceğini kaydetti.

Bakan Dinçyürek’e ziyaretinde Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü Cenk Soydan, Nalbantoğlu Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan ve hastane yönetimi eşlik etti.

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