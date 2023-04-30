Naimoğulları'ndan hükümetin et ithalatına izin kararına tepki - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Nisan 30, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Naimoğulları’ndan hükümetin et ithalatına izin kararına tepki

Mert Özkaya
Mert Özkaya
posted on
Naimoğulları

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, Bakanlar Kurulu’nun et ithalatına izin verme kararına tepki göstererek, bu kararla hükümetin “üretici üzerinden birkaç kişiye daha fazla rant sağlamayı hedeflediğini” savundu.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, 28 Nisan tarihli Bakanlar Kurulu toplantısında et ithalatı konusunda bir karar alındığına işaret ederek, “Bu kararla hesapta et ihtiyacının karşılanması ve et fiyatlarının dengede kalması hedeflenmiştir. Aslında alınan bu kararla hedeflenen, ülkedeki üreticiyi terbiye etmek ve üretici üzerinden birkaç kişiye daha fazla rant sağlamaktır” ifadelerine yer verildi.


“Bu ülkenin Bakanlar Kurulu’nun ve Tarım Bakanlığının gailesi ne üreticidir ne de Kıbrıs Türk halkıdır” diyen Naimoğulları, “Ülkede denetim noktasında özürlü bu hükümet sadece denetim yaparak haksız kazanç sağlayan ve halkı soyan hırsızları kontrol altına alacağına köyünde bin bir zorlukla üretim yapmaya çalışan zavallı çobanın ekmeğine göz dikmiştir… Hükümet her zaman olduğu gibi yine ithalatçının cebini doldurma peşindedirler” diye devam etti.

Naimoğulları, Birliğin 2 Mayıs Salı günü saat 12.00’de Tarım Bakanlığı önünde, konuyla ilgili  basın açıklaması yapacağını da duyurdu.

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:et ithalatına izin kararıHayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri BirliğiHükümet
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar