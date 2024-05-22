Naimoğulları, saat 16.30’da sendikalarla toplantı yapacaklarını açıkladı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Mayıs 23, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Naimoğulları, saat 16.30’da sendikalarla toplantı yapacaklarını açıkladı

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin eylemi sürüyor.

Başbakanlık önünde lastik ve balya yakmaya devam eden eylemciler, Başbakanlık ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın demir parmaklıklarını kırdı. Bu sırada bir eylemci yaralandı.


Başbakanlık binasına yumurta atan eylemciler, yola silaj da döktü.

Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları, bugün saat 16.30’da sendikalarla toplantı yapacaklarını belirterek, “Süreç toplumsal direnişe dönüştü. Toplantıda sendikaların genel grevi de dahil her şey konuşulacak” dedi.

Naimoğulları, “toplumu ve üreticiyi bitiren zihniyetin” istifasını istediklerini söyledi.

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Tags:EylemHayvan Üreticileri
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