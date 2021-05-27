Myanmar’da öğrencilerin yüzde 90’ı okullara kayıt yaptırmadı

Myanmar Öğretmenler Federasyonu (MTF), 1 Haziran’da başlayacak yeni eğitim ve öğretim yılı öncesi, ülkedeki 9 milyon öğrenciden sadece yüzde 10’unun okullarına kayıt yaptırdığını açıkladı.

Kayıt yaptıran öğrenci sayısının 1 milyonu bile bulmadığı ifade edilen açıklamada, çok sayıda velinin, askeri yönetimi protesto etmek için çocuklarını okullara yollamak istemediği bilgisi yer aldı.

Açıklamada, ülkenin en kalabalık şehirleri Yangon, Mandalay ve Monywa’da çok sayıda okulun, öğrenci kayıtları almadığı için boş kaldığı vurgulandı.

Son 3 ayda 73 çocuk hayatını kaybetti

Öte yandan Myanmar’da askeri yönetime karşı kurulan ve kendilerini “sivil hükümet” olarak adlandıran Ulusal Birlik Hükümeti (NUG), şubat ayından bu yana Myanmar ordusunun darbe karşıtlarına silahlı müdahalesi sonucu 73 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.

NUG İnsan Hakları Bakanlığından yapılan açıklamada, 15 Şubat’tan 15 Mayıs’a kadar, yaşları 6 ila 13 arasında değişen 73 çocuğun, darbe karşıtı protestolarla alakaları olmamasına rağmen Myanmar ordusunun silahlı şiddeti sonucu öldürüldüğü belirtildi.

Çocuk cinayetlerinin en çok görüldüğü Mandalay’da 26, Yangon’da ise 13 çocuk hayatını kaybetti.

Söz konusu çocukların büyük çoğunluğunun ev baskınları sonucu, bazılarının ise etnik azınlıkların yaşadığı eyaletlere düzenlenen hava saldırılarında can verdiği vurgulandı.

Myanmar’daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat’ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.