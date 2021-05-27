ABD’de 1 milyon dolar ödüllü aşı piyangosunu kazanan talihli belli oldu

ABD\u2019nin Ohio eyaletinde corona vir\u00fcse kar\u015f\u0131 a\u015f\u0131lanma h\u0131z\u0131n\u0131 art\u0131rmak amac\u0131yla d\u00fczenlenen \u201c1 milyon dolar\u201d (yakla\u015f\u0131k 8,4 milyon lira) veya "\u00fcniversitede tam burs\u201d \u00f6d\u00fcll\u00fc piyangonun ilk talihlileri belli oldu. Vali Mike DeWine, taraf\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada s\u00f6z konusu giri\u015fim nedeniyle 16 ve 17 ya\u015f\u0131ndakiler aras\u0131nda a\u015f\u0131lananlar\u0131n say\u0131s\u0131n\u0131n bir hafta i\u00e7inde y\u00fczde 94 artt\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.\r\n\r\n\r\nABD'nin Ohio eyaleti, Covid-19 a\u015f\u0131s\u0131 yapt\u0131ranlar aras\u0131ndaki ilk piyango \u00e7ekili\u015finin kazananlar\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131. Cincinnati banliy\u00f6lerinden birinde ya\u015fayan Abbigail Bugenske, eyaletin ilk 1 milyon dolarl\u0131k (yakla\u015f\u0131k 8,4 milyon lira) \u201cVax-a-Million\u201d \u00f6d\u00fcl\u00fcn\u00fc ald\u0131.\r\n\r\nDayton b\u00f6lgesinden Joseph Costello adl\u0131 bir gen\u00e7 ise ayn\u0131 te\u015fvik program\u0131 kapsam\u0131nda sunulan d\u00f6rt y\u0131ll\u0131k \u00fcniversite bursunu kazand\u0131. S\u00f6z konusu \u00e7ekili\u015fi bu ay, eyalette a\u015f\u0131lama \u00e7abalar\u0131n\u0131 h\u0131zland\u0131rmak i\u00e7in ba\u015flat\u0131ld\u0131.\r\n\r\nD\u00d6RT HAFTA BOYUNCA DEVAM EDECEK\r\n\r\nBununla birlikte, program kapsam\u0131nda \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki d\u00f6rt hafta boyunca her \u00e7ar\u015famba 1 milyon dolar ve \u00fcniversite bursunu kazanan d\u00f6rt ki\u015fi daha a\u00e7\u0131klanacak.\r\n\r\nA\u015eI OLANLARIN SAYISI HER YA\u015e GRUBUNDA B\u00dcY\u00dcK ARTI\u015e G\u00d6STERD\u0130\r\n\r\n\u201cVax-a-Million\u201d adl\u0131 piyango, 12 May\u0131s\u2019ta bir Cumhuriyet\u00e7i olan Ohio Valisi Mike DeWine taraf\u0131ndan ba\u015flat\u0131ld\u0131. DeWine\u2019n\u0131n ofisinden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, "7 May\u0131s'tan 12 May\u0131s'a k\u0131yasla 14 May\u0131s'tan 19 May\u0131s'a kadar olan d\u00f6nemde; a\u015f\u0131 olanlar\u0131n say\u0131s\u0131 16 ve 17 ya\u015f\u0131ndakiler aras\u0131nda y\u00fczde 94, 18 ve 19 ya\u015f\u0131ndakiler aras\u0131nda y\u00fczde 46 ve 20 ile 49 ya\u015f aras\u0131ndakiler aras\u0131nda y\u00fczde 55 artt\u0131\u201d ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\nDi\u011fer taraftan, Beyaz Saray, Ohio\u2019nun giri\u015fimine \u00f6vg\u00fcde bulunurken, eyaletteki herkes piyangoyu onaylamad\u0131. Ohio eyaletinin en \u00fcst d\u00fczey yasa koyucusu olan Demokrat Emilia Strong Sykes, \u00e7ekili\u015fi "devam eden Covid-19 krizinde kullan\u0131labilecek ciddi bir paran\u0131n k\u00f6t\u00fcye kullan\u0131lmas\u0131" olarak nitelendirdi. Bununla a\u015f\u0131 te\u015fvik piyangosu New York, Maryland, Oregon ve Colorado'ya da yay\u0131ld\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n1 M\u0130LYON DOLARLIK A\u015eI\r\n\r\nT\u00fcm d\u00fcnyada duyuRUlan\u00a0 Covid-19 piyangosu, ABD\u2019deki\u00a0 a\u015f\u0131lama giri\u015fimini yeniden canland\u0131rd\u0131. Bir\u00e7ok yerel medya kurulu\u015fu ve radyo istasyonu, b\u00f6lge sakinlerine foto\u011fraflar\u0131n\u0131 \u00e7ekmelerini ve piyangoya kaydolmalar\u0131n\u0131 hat\u0131rlatt\u0131. \u00c7ekili\u015fe\u00a0 1 milyon dolarl\u0131k \u00f6d\u00fcl\u00fc kazanmak i\u00e7in 2,7 milyondan fazla ki\u015fi Ohio eyalet \u00fcniversitelerinden birine d\u00f6rt y\u0131ll\u0131k tam burs i\u00e7in ise 100 bin geN\u00e7 kaydoldu.\r\n\r\n