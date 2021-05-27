Dünya

ABD’de 1 milyon dolar ödüllü aşı piyangosunu kazanan talihli belli oldu

27 Mayıs 2021
abd piyango





ABD’nin Ohio eyaletinde corona virüse karşı aşılanma hızını artırmak amacıyla düzenlenen “1 milyon dolar” (yaklaşık 8,4 milyon lira) veya “üniversitede tam burs” ödüllü piyangonun ilk talihlileri belli oldu. Vali Mike DeWine, tarafından yapılan açıklamada söz konusu girişim nedeniyle 16 ve 17 yaşındakiler arasında aşılananların sayısının bir hafta içinde yüzde 94 arttığını duyurdu.





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27 Mayıs 2021


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