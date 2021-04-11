Myanmar’da darbe karşıtı göstericilere şiddet: Ölü sayısı 701 oldu

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşu’nun yayımladığı günlük raporda, güvenlik güçlerinin sivillere silahlı müdahalede bulunduğu bölgelerden yeni can kayıpları olduğu öğrenildi.

Raporda, toplam can kayıpları 701 olarak güncellenirken, 3 bin 12 kişinin gözaltında tutulduğu aktarıldı.

Darbe karşıtı 656 kişi hakkında gözaltı kararı bulunuyor.

Dün Bago kentinde Myanmar ordusunun protestoculara silahlı müdahalesinde en az 82 kişi yaşamını yitirmişti.

Myanmar’daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat’ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.