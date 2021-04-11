Dünya

İsrail’de 17 yıl tutuklu kalan Filistinli mahkum hafızasını kaybetti

11 Nisan 2021
israil 17 yıl hapis yatan filistinli hafızasını kaybetti





İsrail’de 17 yıl önce bir İsrailliyi yaralamak suçuyla hapsedilen Mansur eş-Şehatit (35), sağlığını ve hafızasını kaybetti. İsrail hapishanelerinin, Filistinlileri psikolojik ve fiziksel olarak tahrip etmek için özel olarak hazırlandığını ifade eden araştırmacı Atvan, Mansur’un başına gelenlerden hapishane yönetimini sorumlu tuttu. Aile, durumu infaz olarak nitelendirdi.





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11 Nisan 2021


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