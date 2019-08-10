Müzakereler için cılız umut

Kıbrıslı liderler uzun bir aranın ardından gayrı resmi toplantıda bir araya geldi. Yaklaşık 4 saat süren görüşmeden Lute’un çalışmalarını sürdürmesi ve üçlü görüşme kararı çıktı

ÜÇLÜ GÖRÜŞME: BM açıklaması: Liderler, Lute’un ivedilikle çözüme gidecek sonuç odaklı müzakereleri mümkün kılacak referans şartlarını tamamlamak üzere çalışmalarını sürdürmesine karar verdi. Liderler,ileriki süreci planlamamak için Guterres ile üçlü görüşme konusunda da anlaştı

REFERANS KAVRAMLAR: Akıncı: Genel Sekreter’le yapacağımız 3’lü görüşmede 5’linin de yolunun çizilebileceğini düşünüyorum. Guterres’le yapacakları görüşmede, konular netleşecek. 11 Şubat belgesi ve 30 Haziran Guterres çerçevesine bağlılık teyit edilmeli. Bunun toplamından referans kavramlarının ortaya çıkması gerekiyor

FEDERASYON AMA: Anastasiadis: Zeminin, geriye kalan 193 devletin tabi olduğu ilkeler ile sürdürülebilir bir devleti gündeme getirecek, iki bölgeli iki toplumlu federasyon olduğunda uzlaşıldı… Müzakerelerin yeniden başlamasına uygun ortam yaratmak için Türkiye’nin faaliyetlerine son vermesi gerekir

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis dün ara bölgede bir araya geldi.

Akıncı-Anastasiadis görüşmesi saat 09.30 sıralarında başladı. Gayrı resmi görüşme, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın ara bölgedeki resmi ikametgahında gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 4 saat sürdü.

BM görüşmenin ardından yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, iki liderin samimi ve yapıcı şekilde görüş alışverişinde bulunduğu ve temel prensipleri derinlemesine ele aldığı kaydedildi. Açıklamada, liderlerin, Jane Holl Lute’un ivedilikle çözüme gidecek sonuç odaklı müzakereleri mümkün kılacak referans şartlarını tamamlamak üzere çalışmalarını sürdürmesini kararlaştırdığı bildirildi.

Planlamaya yönelik üçlü görüşme

Açıklamada iki liderin aynı zamanda BM Genel Kurulu toplantılarının ardından, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le, ileriki süreci planlamaya yönelik üçlü görüşmede bulunmaya hazır oldukları da kaydedildi.

İki lider, elektriklerin enterkonnekte hale gelmesi ve iki toplumun etkileşimini artıracak cep telefonlarının karşılıklı çalışmasını içeren güven artırıcı önlemlerin uygulanmasından duydukları memnuniyeti de dile getirdi.

Açıklamaya göre liderler, BM’nin desteğiyle, tüm Kıbrıslıların günlük hayatını kolaylaştırmak amacıyla Teknik Komitelerin çalışmalarının yoğunlaşmasını ve daha fazla güven artırıcı önlemi hayat geçirmeyi de yeniden taahhüt etti.