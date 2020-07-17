Müteahhitler Birliği araçlı eylem yapacak

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, kamu ihalelerinde uzun süredir yaşanan sıkıntılar, yap-sat sektörünün aşılamayan sıkıntıları ve Mağusa – İskele – Yeniboğaziçi İmar Planı’nın yayınlanmamış olmasından dolayı eylem yapacaklarını açıkladı.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, müteahhitlerin araçlı eylem yapacağını açıkladı. “Bizimle alay ediyorlar, artık bıçak kemiğe dayandı” diyen Gürcafer, kamu ihaleleri ile yap-sat sektöründe bir türlü aşılamayan sıkıntılar ve Mağusa – İskele – Yeniboğaziçi İmar Planı’nın yayınlanmamış olmasından dolayı eylem yapmaktan başka çareleri kalmadığını vurguladı.

Mağusa – İskele – Yeniboğaziçi İmar Planı sürecine işaret eden Gürcafer, “Bir buçuk yıl önce, ülkemizin en büyük sorunlarından olan plansızlığı sona erdirmeye katkı koymak için heyecanla yola çıktık ancak neticede ciddi bir kaos ile karşı karşıya kaldık” diyerek, Müteahhitler Birliği’nin süreç boyunca yapıcı olduğunu söyledi.

Gürcafer, 21 Temmuz Salı günü yapılacak eylemle ilgili detayları eylemden önceki günlerde kamuoyu ile paylaşacağını da sözlerine ekledi.