KıbrısManşet

Müteahhitler Başbakanlık’ta

7 Şubat 2020

Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) yetkilileriyle görüşüyor.

Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı’nın yayınlanmaması ve yürürlükteki emirnamenin yarattığı sıkıntılar nedeniyle dünden beri Başbakanlık bölgesinde araçlı eylemde olan Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın da katılımıyla Başbakanlık’ta toplantıya girdi.

Toplantı 14.40’ta başladı. Toplantıya KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer ve bazı müteahhitler, hükümet tarafından da bazı bakanlar ve teknik personel de katılıyor.

Gürcafer, toplantı öncesi basına yaptığı açıklamada, görüşmede ana hatlar üzerinde anlaşmaya varmayı umut ettiklerini söyledi ve derin görüş ayrılıkları ortaya çıkmaması temennisinde bulundu.

Dün çeşitli bölgelerden üzerlerinde taleplerinin yazıldığı pankartlar taşıyan iş araçları ve diğer araçlarla Lefkoşa’ya gelen inşaat müteahhitleri, araçlarını gece de Başbakanlık önünde bırakarak eyleme devam ediyor.

Başbakan Tatar, dün de eylemcilerin temsilcileriyle görüşmüş ve bugün daha geniş kapsamlı bir toplantıda bir araya gelme kararı alınmıştı.



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Gönyeli ve Alayköy’de elektrik kesintisi

Gönyeli ve Alayköy’de elektrik kesintisi

6 Şubat 2020
Photo of Gürcafer: Biz bu sorunu çözmek istiyoruz

Gürcafer: Biz bu sorunu çözmek istiyoruz

6 Şubat 2020
Photo of “Ümidimiz seçme ve seçilme hakkımızın verilmesi”

“Ümidimiz seçme ve seçilme hakkımızın verilmesi”

6 Şubat 2020
Photo of Benter’den koronavirüs ve sağlık konferansı

Benter’den koronavirüs ve sağlık konferansı

6 Şubat 2020
Photo of İskele’de elektrik kesintisi

İskele’de elektrik kesintisi

6 Şubat 2020
Photo of Anayasa (Değişiklik) Yasa Tasarısı komitede

Anayasa (Değişiklik) Yasa Tasarısı komitede

6 Şubat 2020
Photo of “Nadir, kimlerin rüşvet aldığını kamuoyuyla paylaşmalıdır”

“Nadir, kimlerin rüşvet aldığını kamuoyuyla paylaşmalıdır”

6 Şubat 2020
Photo of Asgari ücret görüşmelerinin dördüncüsü pazartesi günü yapılacak

Asgari ücret görüşmelerinin dördüncüsü pazartesi günü yapılacak

6 Şubat 2020
Photo of Gönyeli-Boğaz arasına beton oto korkuluk için ihale

Gönyeli-Boğaz arasına beton oto korkuluk için ihale

6 Şubat 2020
Photo of Pegasus Genel Müdürü’nden kaza açıklaması

Pegasus Genel Müdürü’nden kaza açıklaması

6 Şubat 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı