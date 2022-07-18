Mustafa Ülker ve Bekir Esendağlı Almanya yolcusu

Türkiye’de Haziran ayında gerçekleşen “Masa Tenisi 12 yaş Milli Takım Belirleme Turnuvası’nda” Bekir Devran Esendağlı ile birlikte başarı elde eden Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü baş antrenörü Mustafa Ülker, Almanya da 21-24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek 12 yaş altı 2022 European Summer Cups’ta Avusturya, Belçika, Almanya, Macaristan, İtalya, Polonya ve Portekiz ile mücadele edecek Türkiye Milli Takım kafilesinde yer alacak.

Türkiye Milli Takımının da yer aldığı 12 yaş altı 2022 European Summer Cups, C grubunda gerçekleşecek karşılaşmalar ardından gruptan ilk iki sırada yer alan takımlar, 04-07 Ağustos tarihleri arasında Fransa’da gerçekleşecek finallere katılmaya hak kazanacak.