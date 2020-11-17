Mustafa Sarıgül parti kurma hazırlığında

Türkiye Değişim Hareketi’ni başlatan siyasetçi Mustafa Sarıgül, kuracağı siyasi partinin üyeleri ile Ankara’da buluştu.

Toplantıda yeni partinin programı, tüzüğü ve yol haritası değerlendirildi.

Mustafa Sarıgül açıklamasını kürsüden değil yazılı olarak yaptı. “Yepyeni bir program ve çarpıcı çözüm önerileri ile herkesi şaşırtacağız.” dedi.

Sarıgül, 83 milyonun partisi olacaklarını söyledi.