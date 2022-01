Mustafa Erk: Her İlçede Tam Donanımlı Hastane Olmalı

Bağımsızlık Yolu Mali Sekreteri, Milletvekili Adayı Mustafa ERK, BRT’de Aziz Karaaziz’in sunduğu ve tüm parti temsilcilerinin katıldığı, sağlık konulu programa konuk oldu.

Pandemi Süreci İyi Yönetilmiyor

Sağlıkta kaos yaşandığını vurgulayan Mustafa Erk, sağlık çalışanlarına müteşekkir olduklarını fakat bakanlığın pandemi sürecini iyi yönetemediğini söyledi. Pandemi başlangıcında halkın büyük fedakarlıklarla kapandığını, işsiz ve parasız kaldığını ifade eden Erk, kumarcılar ve sermayedarların çıkarlarına göre açılmaya giden Sağlık Bakanlığı’nı eleştirdi. Erk, sağlıktaki kaostan dolayı eğitimde gelinen son nokta, PCR ücretlerinin tutarsızlığı, hastane kapasitelerinin yetersizliği ve ilaç bulunamaması konularında da Sağlık Bakanlığı’nı başarısız olarak değerlendirdi.

Erk, Bağımsızlık Yolu’nun her bireyin kamusal ve nitelikli sağlık hizmetlerinden yararlanmasının anayasal ve temel hak olduğunu ve partinin özellikle sağlık ve eğitim alanlarında gereken mücadeleyi vereceklerini söyledi. Erk, “Bu ülkede bir nüfus planlaması yoktur. Bunun en büyük bedeli sağlık ve eğitim alanlarında ödenmektedir. Önceki yılların istatistiklerine baktığımızda hastaneye kaç kişinin geldiği bellidir. De-facto nüfustaki artış oranı da belirlenip hastaneye alınacak ilaç, ekipman, personel, yatak kapasitesi hesaplanabilir. Ama plansızlık yüzünden bazen ilaç sıkıntısı yaşanırken, bazense tonlarca tarihi geçmiş ilaç fazlalığı yaşanmaktadır” diye konuştu.

Her İlçede Tam Donanımlı Hastane Olmalı

Her ilçeye bir hastane yapılması ve her bireyin en yakın hastaneye gidip en iyi hizmeti alabilmesi gerektiğini söyleyen Erk, Güzelyurt’ta yapımı yarım kalan hastanenin ve İskele Bölgesi’nde yeni bir hastanenin bir an önce tamamlanması gerektiğini belirtti. Özellikle acil doktorlarının sayısının artırılması gerektiğini ifade eden Erk, gerekirse pratisyen hekimlerden destek alınmasını önerdi. Poliklinik hizmeti veren hekimlerin servis hizmeti vermesini doğru bulmadığını söyleyen Erk, hastaların rahat randevu alabilmesi ve bekleme oluşmaması için bunun şart olduğunu belirtti.

Bütçe Yokturu Kabul Etmiyoruz

Gerek sağlıkta gerekse eğitimde bütçe yoktur denmesini kabul etmediklerini ifade eden Erk, Bağımsızlık Yolu’nun ultra zenginlerden bir defaya mahsus alınacak servet vergisi önerisi ile kamusal sağlık ve eğitim alanında önemli gelişmeler kaydedileceğini söyledi.

Vatandaş veya vatandaş olmayan herkesin kamusal sağlık hizmetinden yararlanabilmesi gerektiğini vurgulayan Erk, hizmetlerin kolay ulaşılabilir olması ve ilaç takip sisteminin devreye alınması gerektiğini belirtti. Sağlıkta taşeron işletmeciliğini reddettiklerini söyleyen Erk, fizyasyon ekibinin yeniden kurulması ve profilaksi çalışmalarının gerekliliğini anlattı. Erk, 5-11 yaş grubunun en kısa zamanda aşılanması gerektiğini belirtti.

Pandemi sürecinde tomografi cihazlarının bozulmasını veya bakımlarının aksatılmasını kasıtlı bulduğunu ifade eden Erk, özel sermayeye rant sağlamak amacıyla arızaların giderilmediğini söyledi. Temaslı doktor ve hemşirelerin görev başında kalmaları ile ilgili yayınlanan 17 Aralık Genelgesi’ni doğru bulmadıklarını belirten Erk, genelgenin halk ve hastalar için risk oluşturduğunu ve iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

