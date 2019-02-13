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‘Mustafa Başel Kıbrıslı Rum kız çocuğunu arıyor’

13 Şubat 2019

Rum basınında bugün, 1974’te görev yapan ve şu anda emekli Albay olan Mustafa Başel’in, o dönemde birlikte fotoğraf çektirdiği, 7-8 yaşlarındaki Rum kız çocuğunu, paylaştığı bir fotoğrafla aradığına dair bir haber çıktı.

Politis gazetesinde yer alan haberde, Başel’in söz konusu fotoğrafı Yenierenköy’de (Yaluşa) çektirdiğini ifade ettiği, o dönemde polislik yapan Osman Şah’ın ise, o fotoğrafın Dipkarpaz’da çekildiğini belirttiği kaydedildi.
Haberde, Şah’ın sosyal medya hesabındaki söz konusu paylaşımına yer verildi.

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