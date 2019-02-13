Efsanelere konu olan ‘kara panter’ 110 yıl sonra ilk kez görüntülendi

Kenya’da, 100 yılı aşkın bir süre sonra ilk kez siyah leopar görüntülendi. ‘Kara panter’ olarak da bilinen son siyah leopar 1909’da Etiyopya’da görüntülenmişti.

Efsanelere konu olan bu hayvanlar, albinizmin zıttı olan melanizm nedeniyle bu renkte. Aşırı miktarda melanin pigmenti nedeniyle hayvanlar zifiri siyaha dönüşüyor.

Siyah leoparın fotoğraflarını, İngiliz doğal yaşam fotoğrafçısı Will Burrard-Lucas, Laikipia Doğal Yaşam Kampı’nda çekti.



Burrard-Lucas blogunda bölgede siyah leopar görüldüğü yolundaki haberlerden sonra, hayvanı gören kişilerle konuştuğunu ve izleri takip ettiğini yazdı.

‘Hayalimi gerçekleştirdiğimi anlamam birkaç günümü aldı’

Uzaktan kumandalı, hareket sensörlü gece tuzak kamerası sistemi ‘camptraptions’ı kurarak beklemeye başladığını belirten Burrard-Lucas, birkaç günlük düş kırıklığından sonra hayvanı fotoğraflamayı başardığını belirtti.

Burrard-Lucas “Son seferde, yine fazla bir şey beklemeden fotoğrafları tarıyordum. Zifiri karanlık içinde bir çift göz bana bakıyordu. Sonunda hayvanın fotoğrafını çekmiştim. Hayalimi gerçekleştirdiğimi anlamam birkaç günümü aldı” dedi.