FutbolSpor

Mustafa Avcı Halk Evi’nde

4 Haziran 2019
Mustafa Avcı

Türk Ocağı futbolcusu Mustafa Avcı Girne Halk Evi’ne transfer oldu. K-Pet 1. Lig’e düşen Girne Halk Evi yeni sezon hazırlıkları için takımı emanet ettiği teknik patron Mustafa Özarabacı’nın direktifleri doğrultusunda transfere hızlı başladı.

Önümüzdeki sezona iddialı bir başlangıç yaptıklarını ve hedeflerinin şampiyon olarak Süper Lig’e tekrar çıkmak olduğunu söyleyen Başkan Veli Esendağlı güçlü bir kadro yaratmak için kollarını sıvadıklarını belirtti. Ozanköy’den Muhammet Ali Uçar, GG’den Ali Akbulut’u renklerine bağlayıp Rum kaleciyle de anlaşan Halk Evi dün de Mustafa Avcı’yı kadrosuna kattı.

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