CONIFA Avrupa Şampiyonası başladı  

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu CONIFA’ya üye olduğu halde, siyasi nedenlerden dolayı bu yıl katılmadı.

Bağımsız Futbol Federasyonları Konfederasyonu (CONIFA) tarafından bu yıl Dağlık Karabağ’da düzenlenen 2019 Avrupa Şampiyonası önceki gün Stepanakert Stadı’nda düzenlenen açılış seremonisi ile başladı. Artsakh, Sapmi, Abkhazia, Chameria, Padania, Sekelistan, Batı Ermenistan ve Güney Osetya takımları yer aldığı organizasyona, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu üyesi olduğu halde, siyasi nedenlerden dolayı bu yıl katılmadı. Şampiyona 9 Haziran günü oynanacak olan final karşılaşması ile organizasyon sona erecek.

Dünya ikincisi olmuştuk

Paddy Power CONIFA Dünya Kupası 2018’de Karpatalya ile finale çıkan KKTC Milli Takımımız 3-2 skorla mağlup olarak Dünya İkincisi olmuştu.