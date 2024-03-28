Musmer UniLeague’de YDÜ’nün gecesi - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Mart 28, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Musmer UniLeague’de YDÜ’nün gecesi

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Musmer UniLeague’de YDÜ’nün gecesi

Musmer UniLeague’de 8. hafta mücadelesinde Yakın doğu Üniversitesi deplasmanda Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’ni 72-53’lük farklı skorla yendi.

Ligdeki ilk mağlubiyetini bir önceki hafta Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi karşısında alan Yakın Doğu Üniversitesi, bir hafta aradan sonra galibiyetlerine kaldığı yerden devam etti.


CIU Arena’da oynanan karşılaşmada Yakın Doğu Üniversitesi’nde Praise Okafor, 23 sayı ile takımının en skorer ismi oldu.

Sekizinci haftanın kapanış maçında 1 Nisan Pazartesi günü saat 20:00’de Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi karşı karşıya gelecek.

 

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Tags:Musmer UniLeague
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