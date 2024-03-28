Dr. Burhan Nalbantoğlu Eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı “2 milyon nüfusa 8 tıp fakültesi olur mu?” diye sorarak Dünya tabipler Birliği kriterine vurgu yaptı. Dr. Bülent Dizdarlı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bugün kişisel fikrim 2 milyon nüfusa ulaştık. Yani Dünya Tabipler Birliği’nin kriterini bir tıp fakültesi için artık aşağı yukarı tutturuyoruz. Tutturuyoruz tutturmasına da yine yolda kalıyoruz. Şimdi de tam sekiz tane tıp fakültemiz var.” ifadelerini kullandı. 2 MİLYON NUFÜSA 8 TIP FAKÜLTESİ OLUR MU?

İlk Tıp Fakültesi kurulması gündeme geldiğinde, zamanın Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yöneticileri olarak buna karşı çıkmıştık. Karşı duruşumuzun esasında Dünya Tabipler Birliği’nin “2 milyon nüfusa bir tıp fakültesi” kriteri vardı. Ellerinde bu konuda hiçbir veri olmayanlar bizi vizyonsuzluk ve ülke sağlığının gelişiminin önünü bencilce tıkamakla suçlamıştı.

Bugün kişisel fikrim 2 milyon nüfusa ulaştık. Yani Dünya Tabipler Birliği’nin kriterini bir tıp fakültesi için artık aşağı yukarı tutturuyoruz. Tutturuyoruz tutturmasına da yine yolda kalıyoruz. Şimdi de tam sekiz tane tıp fakültemiz var. Onun da ötesinde büyük bir garabetle var. Bu Tıp Fakültelerimizden sadece iki tanesinin hastanesi var. Hastanesiz Tıp Fakültesi mi olur? Olur da pirinçsiz sütlaç olduğu kadar olur.

Nasıl hangi kritere göre izin veriyorlar diye soracağım, “vizyonsuz” diye cevaplayacaklar. Kendileri aşırı vizyonlu ya…