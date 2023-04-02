Musk, mavi tik ültimatomu yaklaşırken, Twitter için ücretli doğrulama kararını savunuyor

Twitter’ın sahibi Elon Musk, kısa mesajla iki aşamalı kimlik doğrulaması için para ödeneceğine dair tartışmalı kararını savundu ve aynı şeyi yapmayan herhangi bir sosyal medya platformunun botlar tarafından kuşatılacağı için başarısız olacağını iddia etti.

Musk, 1 Nisan itibarıyla ücretli kimlik doğrulamaya geçişin arifesinde platformuyla ilgili soru-cevap oturumunda konuya değinerek şunları söyledi:

Buradaki temel zorluk, evde yalnızca bir bilgisayar ve modern yapay zeka kullanarak tam anlamıyla 10 bin veya 100 bin sahte Twitter hesabı oluşturmanın kolay olmasıdır. Bu nedenle bu doğrulama ancak telefon numarası ve kredi kartı kullanılarak yapılabiliyor. Benim tahminim bunu yapmayacak sosyal ağların çökeceği yönünde.

Sorular

Musk ayrıca, 44 milyar dolara satın aldığından bu yana değerinin yarısından fazlasını kaybeden şirket için gelir elde etmenin bir yolunu arıyor.

Ancak bu gelişme, ana iletişim araçlarından biri olarak Twitter kullanan ve güvenilirliğinin kanıtı olarak mavi onay işaretine güvenen şirketler, ünlüler, politikacılar ve gazeteciler arasında pek çok soruyu gündeme getirdi.

Bu değişiklik aynı zamanda, sahte hesaplar için bir doğrulama işareti için ödeme yapacak dolandırıcılar sorununu da gündeme getirdi.

ABD’de ‘Twitter Blue’ adı verilen aboneliğin maliyeti aylık 8 dolar, Apple App Store üzerinden ise 11 dolar.

Yeni sistem

2009’daki lansmanından bu yana mavi tik, birçok kullanıcı için sosyal ağı güvenilir bir forum haline getirmede önemli bir unsur haline geldi.

Elon Musk, bu etiketi sürekli olarak bir dijital ayrım biçimi olarak gördü. Mavi tik’i ödemeye istekli herkesin kullanımına sunmak, geçen yıl sosyal ağı satın alan milyarderin ilk kararlarından biriydi.

Ancak aboneliğin ilk sürümünün lansmanı, hatta Elon Musk’ın kimliğine bürünen bir sahte hesap da dahil sahte hesap dalgasına yol açtığından, bu adım başarılı görülmedi.

Bu, Musk’ı birçok reklamverenin platformla işbirliğini bırakmasına neden olan adımdan dönmeye zorladı ve Twitter büyük gelirler kaybetti.

Şu anda, yeni sistemin geniş çapta benimsenip benimsenmeyeceğini bilmek zor.

Axios sitesine göre, Beyaz Saray, çalışanlarının Twitter hesaplarının doğrulanması için ödeme yapmayacağını açıkladı.

Medya ve şirketlerin çoğu, ABD’de ayda bin dolar ve hesap başına ek 50 dolar ödeyip ödememeye karar vermeden önce işlerin nasıl gideceğini görmek için bekliyor.

Independent Türkçe, AFP