Mursi’nin sağlığı iyi değil

Amerikan Wall Street Journal gazetesine göre 2013’te askeri darbeyle indirilen Müslüman Kardeşler destekli eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin tutulduğu hapishanede gerekli tıbbi destek sağlanmıyor, bu nedenle kendisi zaman zaman ‘diyabet koması’na giriyor.

Mursi’nin ailesi bu nedenle kendisiyle görüşme isteğinde bulunan İngiliz yetkililere izin verilmesini talep ediyor. İngiliz milletveki Crispin Blunt, “İddia edilen şartlar altında hayatını kaybederse bu Mısır için iyi olmaz” dedi. 2015’ten bu yana ailesi ve savunma ekibinin Mursi ile ancak iki görüşme yapabildiği belirtiliyor.