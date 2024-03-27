Münür Rahvancıoğlu: Trafikte esas sorun toplu taşıma sisteminin olmaması

Bağımsızlık Yolu Mali Sekreteri Münür Rahvancıoğlu, ADA TV’de Nupelda Karabuğday’ın sunduğu Günaydın Ada programına katılarak gündemi değerlendirdi.

TRAFİKTE ESAS SORUN TOPLU TAŞIMA SİSTEMİNİN OLMAMASI

Son zamanlarda sıkça yaşanan ölümlü kazalarla ilgili konuşan Rahvancıoğlu, sorunu çözmek için ilk önce nedenleri çözmemiz gerektiğini belirti. Trafikteki esas sorunumuzun çok fazla aracın olması ve yolların yeterli güvenli donanımda olmaması olduğunu söyleyen Rahvancıoğlu, toplu taşımanın eksikliğine dikkat çekti. Rahvancıoğlu, toplu taşımanın eksikliğinden, isteyen istemeyen, bilen bilmeyen herkesin araç kullanmak zorunda olduğunun altını çizdi.

Yollardaki aydınlatma, bariyer, kaldırımların da yetersiz olduğunu vurgulayan Rahvancıoğlu, var olan yolların da çukurlarla dolu olduğunu ifade etti. Toplu taşımanın önemine vurgu yapan Rahvancıoğlu, hafif raylı sisteme dayalı bir omurga oluşturulması ve bu sistemin otobüs, minibüs gibi araçlarla da desteklenmesi gerektiğini söyledi.

VAR OLAN DURUM BİR İŞ BİLMEZLİK DEĞİL TERCİHTİR

Rahvancıoğlu, var olan durumun bir iş bilmezliğin veya beceriksizliğin sonucu olmadığını, tam tersine bir tercih olduğunu söyledi. Bu işten kar sağlayanlar olduğunu vurgulayan Rahvancıoğlu, araba ve akaryakıt ithalatçılarının toplu taşıma olmamasından dolayı kar ettiğini kaydetti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın kazalarla ilgili açıklamalarına da değinen Rahvancıoğlu, Arıklı’nın sürücülere odaklanan yaklaşımda bulunduğunu belirtti. Ulaştırma Bakanı’nın herkesin düzgün davranmama olasılığına karşı önlem almak için var olduğunu anlatan Rahvancıoğlu, aksi taktirde Ulaştırma Bakanlığına ihtiyaç olmayacağını söyledi ve toplu koruma önlemlerinin uygulamaya geçmesi gerektiğini vurguladı.