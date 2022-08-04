Muhittin Tüzel Cimnastik Kulübü festivale renk katacak

KKTC Cimnastik Fedarasyonu Birinci Global’in ana sponsorluğunda “Akdeniz’de Bir İnci Cimnastik Festivali” düzenleyecek.

Girne Amfi Tiyatro’da 6 Ağustos Cumartesi günü saat 18.30 başlayacak festivale 1,000’den fazla sporcu katılıp hünerlerini sergileyecek. KKTC Cimnastik Fedarasyonu ve Birinci Global ortaklığında gerçekleşecek KKTC’nin en büyük cimnastik festivaline yeni kurulan Dilekkaya Muhittin Tüzel Cimnastik Kulübü de katılacak.

Muhittin Tüzel Cimnastik Salonunda çalışmalarını yapan Dilekkaya Muhittin Tüzel Cimnastik Kulübü sporcuları, antrenörleri Hasan Çolak ve Selmin Tünelzade eşliğinde yoğun bir şekilde “Akdeniz’de Bir İnci Cimnastik Festivaline” hazırlanıyor.