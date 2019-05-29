Muhammed Salah’tan Şampiyonlar Ligi mesajı: Geçen yılı unutturacağım

Şampiyonlar Ligi finalistlerinden Liverpool’un Mısırlı golcüsü Muhammed Salah Tottenham Hotspur ile oynayacakları final maçında gol atarak geçen sene yaşadıkları talihsizliği unutturmak istediklerini söyledi.

Salah geçen sene Real Madrid ile oynanan Devler Ligi finalinde omzundan sakatlanmış ve sadece 30 dakika sahada kalabilmişti.

Bu sene takım arkadaşı Saido Mane ile birlikte Premier Lig’de 22’şer gol kaydeden ve ligin en golcü 3 futbolcusundan biri olan Salah “Çok heyecanlıyım. Bu seneki final maçının tamamında görev yapmak istiyorum.” dedi.

İyi bir sonuç alarak geçen sene yaşananları telafi etmek istediklerini belirten Mısırlı golcü “Liverpool geçen sene yaşananlardan ders aldı. Takımımız daha iyi ve tecrübeli. Turnuvayı kazanmak istiyoruz.” diye konuştu. Bu sene üst üste ikinci kez final oynadıklarını belirten Salah “Umarım kazanırız. Zor olacak. Final maçlarında kolay rakip yoktur. Hatta (geçen seneden) daha da zor, çünkü rakibimiz de İngiliz.” dedi.

Devler Ligi’nde bu sene 5 gole imza atan kırmızı beyazlı oyuncu “Galibiyet golünü atmak hayal değil. Umarım bu gerçek olur ve finalde gol atarım.” diye konuştu.

Liverpool Şampiyonlar Ligi Kupası’nı 5 kez kazandı ve toplamda 8 kez final oynadı. 2018’de finalde Real Madrid’e 3-1 ile boyun eğen kırmızı beyazlılar, 2004-05 sezonunda İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Milan’a karşı 3-0 geriden geldiği maçı penaltılarla kazanmış ve kupayı son kez müzesine götürmüştü.