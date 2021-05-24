Muhalefet Adalı cinayeti ve uyuşturucu konusundaki iddiaları gündeme getirerek  “gereği yapılmalı” dedi

Meclis Genel Kurulu’nda söz alan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Kutlu Adalı cinayeti ile kara para ve uyuşturucu konusundaki iddiaların üzerine gidilerek, gereğinin yapılması için çağrı yaptı.

ÖZYİĞİT

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit 62. madde tahtında yaptığı konuşmada, Osmanlı Padişahı Abdülhamit’in tahtını korumak için halkını sattığını söyledi.

Kıbrıs Türk toplumunun buna rağmen İngiliz yönetimi altındayken, Türkiye’deki Cumhuriyet devrimlerini benimsediğini, kendi inanç ve düşüncelerini korumaya devam ettiğini belirten Özyiğit, toplum mühendisliğine karşı gelmeye de devam edeceğini anlattı.

Sedat Peker’in videolarını izlerken insanının ürperdiğini ve ülkesi adına üzüldüğünü belirten Özyiğit, ülkenin bu meselelerle gündeme gelmesinin üzücü olduğunu anlattı.

“(KUTLU ADALI CİNAYETİ VE UYUŞTURUCU KONUSUNDAKİ İDDİALAR) GEREĞİ YAPILMALI”

Kutlu Adalı cinayetine değinen Özyiğit, şimdiki Polis Genel Müdürünün o soruşturmayı yürüten polis olduğunu dile getirdi.

Konunun sonuçlandırılamaması nedeniyle olayın İnsan Hakları Mahkemesine taşındığını ve adil bir soruşturma yapılmadığı yönünde karar çıktığını anlatan Özyiğit, ortaya atılan isimlerle araştırmanın tekrar başlaması gerektiğini ifade etti.

Özyiğit hükümetin bu konuda gereğini yapmasını istedi, hükümet yapmazsa kendilerinin suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

Özyiğit polis ve başsavcılığın gereğini yapması için hükümetin adım atmasını istedi.

Kara para ve uyuşturucu konusundaki iddialara da değinen Özyiğit, delil olmadığı için isim zikretmek istemediğini ancak bu konulardaki iddiaların yeni olmadığını söyledi.

Özyiğit “Marifet açlık nedeniyle ekmek çalan bir kadını tutuklamak değildir, artık bu babaları yargılayın da içeriye atın görelim” dedi.

Esnafa “can suyu” için kara sınır kapılarının açılması gerektiğini de dile getiren Özyiğit, esnafın zanaatkarın kan ağladığını belirtti.

Özyiğit, Başbakan Saner’den kapıların neden açılmadığı yönünde açıklama yapmasını istedi.

ÖZERSAY: “SÖYLENENLER HAFİFE ALINACAK ŞEYLER DEĞİL”

HP Genel Başkanı Kudret Özersay da, 62. madde kapsamında söz aldı. Youtube üzerinden yapılan bazı yayınlar kapsamında siyaset ve mafya bağlamında KKTC’yle bağlantılı bazı isimlerin dile getirildiğini söyledi. Bunların araştırılması gerektiğini dile getiren Özersay özellikle Kutlu Adalı bağlamında söylenenlerin hafife alınacak şeyler olmadığını söyledi.

Olay yaşandığında Kutlu Adalı’ya yakın bir yerde yaşadığını, vurulduğunda silah seslerini duyduklarını ve oraya koştuklarını anlatan Özersay, demokrasiye inanan kimsenin konunun peşini bırakmaması gerektiğini ifade etti.

Yıllardır bu isimlerin zaten zikredildiğini, basında çeşitli iddialar şeklinde dile getirildiğini söyleyen Özersay, bu anlamda ortada şaşıracak bir konu olmadığını ancak şu anda tanık olduğunu söyleyen birisi olduğunu, bunun ciddi bir gelişme olduğunu söyledi.

Bu kişilerin önceden bir görev verdiği ancak bu görevi yerine getirememiş olduğu dile getirilen kişinin tutuklandığını söyleyen Özersay, konunun araştırılması gerektiğini kaydetti.

Bu konuda bir ilerleme kaydedilmezse hükümetin hicap duyması gerektiğini dile getiren Özersay, ülkenin itibarı açısından bile olsa konunun üzerine gitmek gerektiğini belirtti.

Bu sabah HP adına bu konuda Polis Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunduklarını da anlatan Özersay, TC-KKTC arasında bulunan Adli Yardımlaşma Anlaşmasının ilgili maddelerini de bu başvuruda hatırlattıklarını söyledi.

İlgili anlaşmada suç ihbarı başlıklı bir bölüm olduğunu anlatan Özersay, dünkü iddialarla ilgili Türkiye’de kavuşturma başlatılması için hükümetin bir başvuru yapıp yapmayacağını sordu.

Şu anki Polis Genel Müdürlerinden birinin ilgili kovuşturmada yer alan polislerden olduğunu anımsatan Özersay, dün itibariyle ortaya çıkan tek meselenin Kutlu Adalı cinayeti olmadığını kaydetti.

“ÜLKENİN ADI KARA PARA VE UYUŞTURUCU İDDİALARI İLE ANILMAMALI”

Ülkenin adının kara para ve uyuşturucu iddiaları ile anılmaması gerektiğini ifade eden Özersay yaptıkları başvuruda bu konunun da yer aldığını dile getirdi.

Özersay, ismi geçen kişilerin ifadelerinin alınmasının önemine değindi, Mali Polisin de acilen görevlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili adı verilen kişinin dün itibariyle gözaltına alındığını söyleyen Özersay, tüm adı geçenlerle ilgili de suç duyurusunda bulunulduğunu ifade etti.

7 Nisan 2020’de salgın nedeniyle üreticilerin süt bedellerinin ödenebilmesi için Kalkınma Bankasından 20 milyon TL kredi kullandırılması kararı alındığını anımsatan Özersay, bunun üzerine yeni borçlanma kararları alındığını dile getirerek, salgın başında geçerli bir neden olsa da sonrasındaki gibi borçlanmalar nedeniyle Kalkınma Bankasının zor durumda bırakıldığını ifade etti.