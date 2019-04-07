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Muazzez Ersoy: Lady Gaga beni taklit ediyor

7 Nisan 2019

Son dönemde giyim stili Lady Gaga’ya benzetilen Muazzez Ersoy, “Lady Gaga beni taklit ediyor. Ben ondan daha güzelim. O Çirkin” ifadesini kullandı.

Şarkıcı Muazzez Ersoy önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi’nde sahne aldı.

Posta’nın haberine göre Muazzez Ersoy muhabirlerin, “Instagram’daki Photoshop’lu fotoğraflarınız Lady Gaga’ya benzetildi. Ne düşünüyorsunuz?” sorusuna iddialı bir cevap verdi.

Ersoy, “Esas Lady Gaga beni takip ve taklit ediyor. Tarzımı Instagram’dan görmüş olmalı. Ayrıca ben ondan daha güzelim. O çirkin. Tarzı tuhaf” dedi.

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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