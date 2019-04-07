Son dönemde giyim stili Lady Gaga’ya benzetilen Muazzez Ersoy, “Lady Gaga beni taklit ediyor. Ben ondan daha güzelim. O Çirkin” ifadesini kullandı.

Şarkıcı Muazzez Ersoy önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi’nde sahne aldı. Posta’nın haberine göre Muazzez Ersoy muhabirlerin, “Instagram’daki Photoshop’lu fotoğraflarınız Lady Gaga’ya benzetildi. Ne düşünüyorsunuz?” sorusuna iddialı bir cevap verdi. Ersoy, “Esas Lady Gaga beni takip ve taklit ediyor. Tarzımı Instagram’dan görmüş olmalı. Ayrıca ben ondan daha güzelim. O çirkin. Tarzı tuhaf” dedi.