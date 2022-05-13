MTG’den 3.şampiyonluk kupası

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Nicosia Group Kıbrıs Kupası’nda Doğan Türk Birliği ile Mağusa Türk Gücü arasında final karşılaşmasını 2-0 Mağusa Türk Gücü kazandı.

Çok güzel bir atmosferde oynanan final karşılaşmasında kupa sponsoru Nicosia Group müthiş bir organizasyon gerçekleştirdi.

Gerek maç öncesi gerek maç sonrası atmosferi görülmeye değerdi.

Yaklaşık 5 bin kişinin izlediği final karşılaşması olaysız geçti.

Doğan Türk Birliği’nin ilk devrede Mağusa Tüek Gücü’nün ikinci devrede etkili oynadığı karşılaşmada kazanan şampiyon MTG oldu. Mağusa Türk Gücü’ne şampiyonlyğu getiren golleri son 10 dakikada Pote kaydetti.

Karşılaşma sonrası hakemlere, gol kralına, en değerli oyuncuya, takımlara kupa ve madalyalar takdim edilirken sezonu 3 kupa ile kapatma hedefi açıklayan MTG, Süper Kupa, Lig Kupası ve Kıbrıs Kupası’nı kazanarak hedefine ulaşmış oldu.