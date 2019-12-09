MTG güle oynaya: 0-3

Gençlik Gücü deplasmanından 3 puan alan MTG puanını 29’a yükselterek, lider Cihangir’in 1 puan gerisinde 2’nci sıradaki yerini korudu

MTG İLK YARIDA İŞİ BİTİRDİ: Süper Lig’de Gençlik Gücü deplasmanına çıkan Mağusa Türk Gücü Ebi Peter (2) ve Ünal’ın golleriyle maçı 3-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu

Yer: Atatürk Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Hüseyin Özaşık, Olgun Canik

Gençlik Gücü 0 – 3 Mağusa Türk Gücü

14.Raif D Pehlivan 1.Yusuf Yontar

12.Mehmet Kaygısız 7.Yasin Kurt

4.Hacı Durdu Özer 2.Mehmet Gürlü

(Dk.46 Hüseyin) 6.Yusuf Beyazi

5.Arif Öztürk 8.Adil Yalçın Uçar

Uche Sunday 10.Uğur Naci Gök

19.Ocran Idan (Dk.70 Justice)

20.Emir Dolu 15.Mehmet Erol

21.Sezgin Dağ (Dk.82 Sami)

(Dk.76 Bora) 22.Ünal Kaya

23.Hüseyin Taşçı 27.Ebı Peter

33.Prınce Boateng 33.Arif Uysal

88.Aşkın Kavaklı (Dk.80 Nevzt)

(Dk.12 Muhammed) 88.Dınopeter Jude

Goller:

Dk.23 Ebi Peter

Dk.26 Ünal Kaya

Dk.45 Ebi Peter

K-Pet Süper Lig’in 13. haftasında hem zirveyi hem de en alt sıraları ilgilendiren karşılaşmada 14. sıradakiGençlik Gücü, lig 2’ncisi Mağusa Türk Gücü’nü konuk etti. Karşılaşmayı MTG 3-0 kazandı.

23.dakikada Ebi Peter konuk ekip MTG’yi 1-0 öne geçiren golü attı. 26.dakikada Ünal skoru 0-2 yapan golü kaydetti. 45.dakikada Ebi Peter ilk yarının da skorunu belirleyen golü kaydetti 0-3. Böylece MTG puanını 29’a çıkararak Cihangir’in 1 puan gerisinde 2’nci sıradaki yerini korudu.