MTG güle oynaya: 0-3

Gençlik Gücü deplasmanından 3 puan alan MTG puanını 29’a yükselterek, lider Cihangir’in 1 puan gerisinde 2’nci sıradaki yerini korudu
MTG İLK YARIDA İŞİ BİTİRDİ: Süper Lig’de Gençlik Gücü deplasmanına çıkan Mağusa Türk Gücü Ebi Peter (2) ve Ünal’ın golleriyle maçı 3-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu
Yer: Atatürk Stadı
Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Hüseyin Özaşık, Olgun Canik
Gençlik Gücü 0 – 3 Mağusa Türk Gücü
14.Raif D Pehlivan 1.Yusuf Yontar
12.Mehmet Kaygısız 7.Yasin Kurt
4.Hacı Durdu Özer 2.Mehmet Gürlü
(Dk.46 Hüseyin) 6.Yusuf Beyazi
5.Arif Öztürk 8.Adil Yalçın Uçar
- Uche Sunday 10.Uğur Naci Gök
19.Ocran Idan (Dk.70 Justice)
20.Emir Dolu 15.Mehmet Erol
21.Sezgin Dağ (Dk.82 Sami)
(Dk.76 Bora) 22.Ünal Kaya
23.Hüseyin Taşçı 27.Ebı Peter
33.Prınce Boateng 33.Arif Uysal
88.Aşkın Kavaklı (Dk.80 Nevzt)
(Dk.12 Muhammed) 88.Dınopeter Jude
Goller:
Dk.23 Ebi Peter
Dk.26 Ünal Kaya
Dk.45 Ebi Peter
K-Pet Süper Lig’in 13. haftasında hem zirveyi hem de en alt sıraları ilgilendiren karşılaşmada 14. sıradakiGençlik Gücü, lig 2’ncisi Mağusa Türk Gücü’nü konuk etti. Karşılaşmayı MTG 3-0 kazandı.
23.dakikada Ebi Peter konuk ekip MTG’yi 1-0 öne geçiren golü attı. 26.dakikada Ünal skoru 0-2 yapan golü kaydetti. 45.dakikada Ebi Peter ilk yarının da skorunu belirleyen golü kaydetti 0-3. Böylece MTG puanını 29’a çıkararak Cihangir’in 1 puan gerisinde 2’nci sıradaki yerini korudu.