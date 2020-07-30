FutbolSpor

MTG gençleri şampiyon

30 Temmuz 2020
MTG, U21, Futbol, şampiyon

Futbolda U21 Süper Ligi’nde şampiyonu belli edecek son maç Atatürk Stadı’nda oynandı. Pandemi nedeniyle ertelenen U21 Süper Ligini 4’lü şampiyonluk grubu şeklinde devam ettiren federasyonun açıkladığı maç programının sonuna 2 puan önde giren MTG, Doğan ile başkentte karşı karşıya geldi.

MTG, U21, Futbol, şampiyon

Büyük heyecanla izlenen gruptaki son karşılaşmanın son dakikasına Doğan gençleri 2-0 önde girerken, MTG gençleri 90’da farklı 1’e indirdi. MTG gençleri 90+2’inci beraberlik golünü atınca başkentteki maça gelen tüm MTG taraftarı gol sevinci için sahaya indi.

MTG, U21, Futbol, şampiyon

Büyük sevinç yaşayan MTG’liler 2 puan önde girdikleri son maçta aldıkları 1 puan ile şampiyonluklarını ilan etti.

MTG takımı böylece 2019-2020 futbol sezonunu hem A takımda hem U21’de şampiyon tamamlamayı başardı.

Fotoğraflar: Gürsel Karagözlü


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Hentbolcular plaja iniyor

Hentbolcular plaja iniyor

24 Temmuz 2020
Photo of Kartingde 3. raunt

Kartingde 3. raunt

24 Temmuz 2020
Photo of Güner Batmazoğlu anı maçı 28 Temmuz’da

Güner Batmazoğlu anı maçı 28 Temmuz’da

23 Temmuz 2020
Photo of Efsane Çetinkaya küme düştü

Efsane Çetinkaya küme düştü

22 Temmuz 2020
Photo of Bir tarih böyle çöktü… Çetinkaya Spor Klübü küme düştü

Bir tarih böyle çöktü… Çetinkaya Spor Klübü küme düştü

22 Temmuz 2020
Photo of Barış ve özgürlük kupası için yarıştılar

Barış ve özgürlük kupası için yarıştılar

22 Temmuz 2020
Photo of Çetinkaya mı? Düzkaya mı?

Çetinkaya mı? Düzkaya mı?

22 Temmuz 2020
Photo of Süper Lig’de son maçlar bugün oynanıyor

Süper Lig’de son maçlar bugün oynanıyor

22 Temmuz 2020
Photo of LeBron James’in imzalı oyuncu kartına 1.8 milyon dolar

LeBron James’in imzalı oyuncu kartına 1.8 milyon dolar

21 Temmuz 2020
Photo of K-Pet Süper Lig’de 30. haftanın hakemleri açıklandı

K-Pet Süper Lig’de 30. haftanın hakemleri açıklandı

21 Temmuz 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı