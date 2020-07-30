MTG gençleri şampiyon

Futbolda U21 Süper Ligi’nde şampiyonu belli edecek son maç Atatürk Stadı’nda oynandı. Pandemi nedeniyle ertelenen U21 Süper Ligini 4’lü şampiyonluk grubu şeklinde devam ettiren federasyonun açıkladığı maç programının sonuna 2 puan önde giren MTG, Doğan ile başkentte karşı karşıya geldi.

Büyük heyecanla izlenen gruptaki son karşılaşmanın son dakikasına Doğan gençleri 2-0 önde girerken, MTG gençleri 90’da farklı 1’e indirdi. MTG gençleri 90+2’inci beraberlik golünü atınca başkentteki maça gelen tüm MTG taraftarı gol sevinci için sahaya indi.

Büyük sevinç yaşayan MTG’liler 2 puan önde girdikleri son maçta aldıkları 1 puan ile şampiyonluklarını ilan etti.

MTG takımı böylece 2019-2020 futbol sezonunu hem A takımda hem U21’de şampiyon tamamlamayı başardı.

Fotoğraflar: Gürsel Karagözlü