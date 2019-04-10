MTG finale yakın

Kıbrıs Kupası yarı final ilk maçında Mağusa derbisi yaşandı.
Yer: Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı
Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Yusuf Bakar Mustafa Torun
Dumlupınar 1 – 2 Mağusa Türk Gücü
Türkkan Delideniz Yusuf Yontar
Abbas Osum Orhan Kalaycı
Emir Dolu (Dk.62 Mehmet Gürlü)
İsmail Tırlık Halil Uçar
Hüseyin Kayalılar Mıchael Odıbe
Berke Zorba Halil Turan
Ender Meta Yasin Kurt
(Dk.86 Mert) Mehmet Erol
Burak Karabacak Adil Yalçın Uçar
(Dk.63 Turgut) Arif Uysal
Mert Güçlücan (Dk.58 Uğur Gök)
Hicabi Demir Dınopeter Jude
Ali Yıldırım Sadık Balarabe
Goller:
Dk.5 Ali Yıldırım Dk.12 Sadık Balarabe
– Dk.90 Halil Turan
Kıbrıs Kupası yarı final ilk maçında Mağusa derbisi yaşandı. 1. Lig ekibi Yonpaş Dumlupınar ezeli rakibi Süper Lig ikincisi Mağusa Türk Gücü’nü Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda ağırladı. Karşılaşma 2-1 MTG’nin galibiyetiyle sonuçlandı. 5.dakikada Ali’nin golüyle konuk ekip Dumlupınar 1-0öne geçti. 12.dakikada MTG Sadık’ıngolüyle 1-1 beraberliği sağladı. İlk yarı bu skorla geçildi. İkinci yarıda oyunun sonanlarına kadar gol olmadı. 90.dakikada sahneye Halil Turan çıktı ve attığı golle MTG’nin deplasmandan 2-1 galip ayrılmasına neden olurken Sarı-yeşiller 24 Nisan’da oynanacak rövanş maçı için avantaj elde etti.