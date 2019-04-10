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MTG finale yakın

10 Nisan 2019

Kıbrıs Kupası yarı final ilk maçında Mağusa derbisi yaşandı.

Yer: Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Yusuf Bakar Mustafa Torun

 

Dumlupınar 1 – 2 Mağusa Türk Gücü

Türkkan Delideniz Yusuf Yontar

Abbas Osum Orhan Kalaycı

Emir Dolu (Dk.62 Mehmet Gürlü)

İsmail Tırlık Halil Uçar

Hüseyin Kayalılar Mıchael Odıbe

Berke Zorba Halil Turan

Ender Meta Yasin Kurt

(Dk.86 Mert) Mehmet Erol

Burak Karabacak Adil Yalçın Uçar

(Dk.63 Turgut) Arif Uysal

Mert Güçlücan (Dk.58 Uğur Gök)

Hicabi Demir Dınopeter Jude

Ali Yıldırım Sadık Balarabe

Goller:

Dk.5 Ali Yıldırım Dk.12 Sadık Balarabe

Dk.90 Halil Turan

Kıbrıs Kupası yarı final ilk maçında Mağusa derbisi yaşandı. 1. Lig ekibi Yonpaş Dumlupınar ezeli rakibi  Süper Lig ikincisi Mağusa Türk Gücü’nü Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda ağırladı. Karşılaşma 2-1 MTG’nin galibiyetiyle sonuçlandı. 5.dakikada Ali’nin golüyle konuk ekip Dumlupınar 1-0öne geçti. 12.dakikada MTG Sadık’ıngolüyle 1-1 beraberliği sağladı. İlk yarı bu skorla geçildi. İkinci yarıda oyunun sonanlarına kadar gol olmadı. 90.dakikada sahneye Halil Turan çıktı ve attığı golle MTG’nin deplasmandan 2-1 galip ayrılmasına neden olurken Sarı-yeşiller 24 Nisan’da oynanacak rövanş maçı için avantaj elde etti.

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