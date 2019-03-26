MTG Disiplin Kurulu’nda

MTG 21 YAŞ ALTI KURALINA UYMADI: K-Pet Süper Lig’de geçtiğimiz Pazar günü başkentte oynanan Gençlik Gücü-Mağusa Türk Gücü maçında 21 yaş altı futbolcu kuralına uymadığı gerekçesi ile gündeme gelen MTG disiplin kuruluna sevk edildi

GG VE MTG DİSİPLİNLİK OLDU: Gençlik Gücü ile Mağusa Türk Gücü arasında oynanan K-Pet Süper Lig müsabakasında her iki takımın maç esnasında karşılıklı küfürlü tezahüratlarından dolayı GG ve MTG disiplinlik oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Soruşturma Merci, yaptığı toplantıda hafta sonu oynanan maçlarda yaşanan olaylar ve diğer gelişmeleri değerlendirerek Disiplin Kurulu’na sevkler gerçekleştirdi.

Süper Lig’de başkentte oynanan Gençlik Gücü-Mağusa Türk Gücü maçında 21 yaş altı futbolcu kuralına uymadığı gerekçesi ile gündeme gelen MTG de disiplin kuruluna sevk edilenler arasında.

KTFF Soruşturma Temsilcisi Av. Arzu İzveren Numan imzası ile yayınlanan bildiride şu kararlar yer aldı.

Gençlik Gücü ile Mağusa Türk Gücü arasında oynanan K-Pet Süper Lig müsabakasında her iki takımın maç esnasında karşılıklı küfürlü tezahüratlarından dolayı; ve yine aynı maçta Mağusa Türk Gücü’nün KTFF Talimatlarına göre oyuncu kriterlerine ve sürelerine uymamasından dolayı Disiplin Kurulu’na sevkine karar verildi.

Disiplin talimatı ceza (-1) puan diyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Disiplin Talimatı “MADDE 40: OYUNCU SÜRE KRİTERLERİNE UYMAMA” maddesinde ise zorunlu sürelerde oynatmayan kulüplere (-1) puan silinme cezası uygulanacağını belirtiyor. İlgili madde aynen şöyle:

“KTFF talimat ve/veya düzenlemelerinde ve/veya statülerinde belirtilmiş zorunlu kriterlere

uygun genç ve/veya 21 yaş-altı ve/veya ilgili talimatlarda düzenlenen kriterlerde futbolculara

müsabaka isim listesinde ismi yazılan ve fiilen bulundurmayan ve/veya zorunlu sürelerde

oynatmayan (kadrosunda yazılı olup oynatmayan ve/veya süreyi tamamlatmayan) kulüplere, her

ihlal için -1 (eksi bir puan) puan kesilmesi veya düşürülmesi cezası uygulanır. Ancak 3 oyuncu

değişikliğini yapmış ve süre dolmamışsa -1 (eksi bir puan) puan kesilmez.”

Arabacıoğlu disipline sevk edildi

Gönyeli ile Merit Alsancak Yeşilova arasında oynanan K-Pet Süper Lig müsabakasında Gönyeli taraftarlarının küfürlü tezahüratlarından dolayı; Gönyeli Başkanı Ömer Arabacıoğlu’nun da hakeme yönelik saldırı teşebbüsünden dolayı KTFF Disiplin Kurulu’na sevkedilmiştir.

K-Pet 1.Lig’de Maraş ile Çanakkale arasında oynanan maçta Maraş Başkanı Gökhan Bülbül’ün müsabaka hakemine yönelik kişilik haklarına saldırı, hakaret, küfür ve tehdit içerikli söylemlerinden dolayı Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

BTM 1. Ligi Kırmızı Grup’ta oynanan Mehmetçik ile Gaziköy maçında sahaya çıkmayan Gaziköy ve Dipkarpaz-Geçitkale maçında sahaya çıkmayan Geçitkale’nin Disiplin Kurulu’na sevk edildiği açıklandı.