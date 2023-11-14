‘Mozart ve Salieri’ ikinci kez sahne alıyor

Girne Belediyesi Tiyatro Toplulukları 2023 – 2024 sezonuna 3 farklı oyunla başladı. Kasım ayı boyunca sahnelenecek olan ‘Çökme Tehlikesi’, ‘Hadi Öldürsene Canikom’ ve ‘Mozart ve Salieri’, isimli oyunlar Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda sergileniyor.

‘Çökme Tehlikesi’ isimli oyunla start veren Kasım ayı oyunlar serisi, 17 Kasım Cuma akşamı ise ‘Mozart ve Salieri’ ile devam ediyor.

Girne Belediyesi Tiyatro Toplulukları tarafından verilen bilgiye göre Kasım ayı boyunca devam edecek tüm oyunların saat 20:30’da perde açacağı ve bilet fiyatlarının 150 TL olarak belirlendiği kaydedildi. Oyun günleri kapıdan bilet satışının da gerçekleştirileceğinin belirtildiği açıklamada dileyenlerin online olarak, www.kibrisbiletcim.com sitesinden bilet temin edebileceğini ve oyunlar için rezervasyon yapılmayacağı kaydedildi.

Mozart ve Salieri (Yöneten: Ufuk Aydoğan)

Biyografik motifler ve biyografik söylemin inşası, bize göre Puşkin’in “Mozart ve Salieri” trajedisindeki içeriğin en önemli bileşenini oluşturur ve bunların analizi trajik çatışmanın ek yönlerini açıklığa kavuşturur. Trajedide, dürtüsel yaşam tezahürlerinin kahramanına (Mozart) karşı çıkan, farklı, tür odaklı bir biyografik özelliği (Salieri) olan bir kahraman vardır. Diğerleriyle birlikte bu karşıtlığın da anlaşılması ve uygun bağlamın çekilmesi gerekir. Salieri, klasik biyografinin normatif kahramanı ile romantik dünyaların şeytani teomaşisini birleştiriyor.