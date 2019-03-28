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Mourinho’nun sıradaki durağı Fransa

28 Mart 2019

L’Equipe, deneyimli teknik direktörün Lyon veya Monaco’yu çalıştırmak istediğini öne sürdü

Son olarak İngiltere Premier Lig’de Manchester United’ı çalıştıran Portekizli teknik direktör Jose Mourinho’nun sıradaki durağının Fransa olacağı iddia edildi.

Mourinho’yu manşetine taşıyan L’Equipe, deneyimli teknik direktörün Lyon veya Monaco’yu çalıştırmak istediğini öne sürdü.

Aralık ayında Manchester United’daki görevine son verilen Mourinho henüz bir takımla anlaştığını duyurmadı.

Şampiyonlar Ligi’nde Barcelona’ya elenen Lyon, Ligue 1’de lider Paris Saint Germain’in 24 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor.

Çalkantılı bir sezon geçiren Monaco ise ligde 16. sırada bulunuyor. Teknik direktör Leonardo Jardim’in görevine son verip Thierry Henry’yi getiren Monaco, bu değişiklikten beklenen sonucu alamayınca çareyi yeniden Jardim’le anlaşmakta bulmuştu.

L’Equipe çıkan haberlerin aksine Mourinho ve Jardim’in aynı menajerle çalışmadığını öne sürdü.

Geçen aylarda Real Madrid’de teknik direktör Santiago Solari’nin görevine son verilmesinin ardından Mourinho’nun göreve gelebileceği dedikoduları çıkmıştı. Ancak La Liga devi tercihini Zinedine Zidane’dan yana kullanmıştı.

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