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Motosiklet ve kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

2 Ekim 2019

Pamuklu-Çayırova anayolunda bugün öğleden sonra meydana gelen çarpışmada motosiklet sürücüsü 37 yaşındaki Kyretev Serhıı yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 16.45 sıralarında Pamuklu – Çayırova anayolu 1-2 km üzerinde Kyretev Serhıı (E -37), yönetimindeki KQS 494 plakalı motosiklet ile dikkatsizce Karpaz istikametinden Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun sağına geçmesi sonucu kullandığı motosiklet, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Gürel Terün (E -49) yönetimindeki HU 058 plakalı kamyonet araç ile çarpıştı.

Çarpışma sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Kyretev Serhıı’nin Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavisi devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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