Motosiklet sürücüsü Ali Erol Palaz hayatını kaybetti

Polis Basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre bugün saat 16:20 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı boyunca SP 330 plakalı motosikleti Gönyeli çemberine doğru dikkatsiz bir şekilde kullanan Gönyeli’de sakin Ali Erol PALAZ (E-54) yolun solunda bulunan Aksoy Çocuk Dünyası isimli iş yeri önüne geldiği zaman o esnada önünde trafik sıkışıklığı nedeniyle durmakta olan Ferit ÖZESEN (E-42) yönetimindeki THT 659 plakalı çekici aracın sol arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Ali PALAZ, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir