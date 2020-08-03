Motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Lefkoşa’da Şht Ecvet Yusuf Caddesi’nde kamyonet ile motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü Ruhi Yiğit yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün, saat 14:30 sıralarında, Lefkoşa’da Şht Ecvet Yusuf Caddesi üzerinde yolun solunda park halinde bulunan, Şahiner Tandoğan (E-53), yönetimindeki NV 577 plakalı kamyonet ile dikkatsizce yola giriş yapması sonucu o esnada cadde üzerinde güneyden kuzeye doğru seyreden Ruhi Yiğit (E-65) yönetimindeki NB 393 plakalı motosikletin önünü tıkaması sunucu çarpışmışlardır.

Çarpışmada yaralanan motosiklet sürücüsü Ruhi Yiğit, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.