Motokros Şampiyonası’nın ikinci yarışı, Dilekkaya Parkuru’nda yapılıyor

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun organize ettiği KITMOK 2022 Motokros Şampiyonası’nın ikinci yarışı, bu hafta sonu Dilekkaya Parkuru’nda yapılacak

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu (KITMOK), bu sezonun 4’üncü organizasyonu, KITMOK 2022 Motokros Şampiyonası’nın ise ikinci yarışını bu hafta sonu gerçekleştiriyor. Bu Pazar Dilekkaya Motokros Parkuru’nda yapılacak yarış ile 2022 sezonu devam edecek.

Tanısay Petrol, Aziz Tüfekçi Ltd., Güven Sigorta, Lungo Cafe, Worldtech Büroteknik, Capital Türk ve damalibayrak.net’in destekleri ile yapılacak yarışın 11.00’de başlayacağı ve takribi 14.00’de tamamlanacağı duyuruldu.

Yarışın kayıt işlemlerinin yarın 17.00’de tamamlanacağı açıklanırken; MX1A, MX1B, MX1C, MX2A, MX2B, MX2C, Genç Kros ve Kadın Kros sınıfları olmak üzere toplam 8 sınıfta kayıtlar alınmaya devam ediyor. Toplam 3 yarıştan oluşacak olan KITMOK 2022 Motokros Şampiyonası, Mayıs ayı sonunda final yapacak.

Fotoğraflar: Şakire Sahra Toprak