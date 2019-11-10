Dünya

Morales, muhaliflerin istifa çağrılarını darbe girişimi ile eşit tuttu

10 Kasım 2019
Morales seçimlere hile karışmadığını söylüyor

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, seçimleri yenileme kararının alındığı ortamda muhaliflerin yaptığı istifa çağrılarının bir darbe girişimi olduğunu belirtti.

Güney Amerika’nın ünlü televizyon kanalı TeleSur’a konuşan Evo Morales, seçimleri yenileme kararının alındığı ortamda muhaliflerin yaptığı istifa çağrılarının bir darbe girişimi olduğunu söyledi.

Morales, “İstifa etmemi istiyorlar, bu bir darbe girişimi. Bu anayasaya ve yasalara aykırı. Önümüzdeki yılın ocak ayına kadar geçerliliği olan anayasal yetkim var” diye konuştu.

Bolivya Silahlı Kuvvetleri’nden operasyon emri
Diğer yandan Bolivya Silahlı Kuvvetleri, ülkede yasadışı olarak faaliyet yürüten silahlı gruplara karşı kara ve hava operasyonları başlatılması emrini verdi.

Bolivya’da 20 Ekim seçimlerinden sonra başlayan gösteriler devam ederken 4. kez Devlet Başkanı seçilen Evo Morales, Amerikan Devletleri Örgütü’nün (OAS) seçimlerdeki oy sayım sonuçları ile ilgili ön raporunu yayınlanmasının ardından bugün yeni seçim kararı aldı.

20 Ekim’de yapılan seçimlerde Morales’in başlıca rakibi olan sağcı aday Carlos Mesa ve diğer bazı muhalifler, Morales’in yeni başkanlık seçimlerine katılmaması ve istifa etmesi gerektiğini açıklamıştı.



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