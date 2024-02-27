Monthly Medal Golf Turnuvası şampiyonu Kahraman oldu - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Şubat 27, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Monthly Medal Golf Turnuvası şampiyonu Kahraman oldu

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
posted on
Monthly Medal Golf Turnuvası şampiyonu Kahraman oldu

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt Sahasında oynanan aylık kulüp yarışması Monthly Medal Golf Turnuvasında Mahmut Kahraman 67 net ile şampiyon oldu. course handicapın % 95’i baz alınarak 18 çukur olarak strokeplay formatında oynanan turnuvada ikinciliği 69 net ile Bob Hodge alırken, Özcan Bundak de Net 70 ile üçüncülüğü elde etti. Turnuva sonrası kazananlara ödülleri CMC Golf Kulübü Kaptan’ı Aydın Türker tarafından takdim edildi. CMC’de 3 Mart Pazar gün Gaziveren Cup Golf Turnuvası gerçekleşecek.

 


Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:Monthly Medal Golf Turnuvası
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar