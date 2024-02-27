Darts’ta Süper Lig hız kesmedi

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonunun düzenlemiş olduğu takımsal darts liglerine önceki akşam yapılan 11. Hafta Süper Lig karşılaşmalarıyla devam edildi. Ligin zirvesindeki Minareliköy Spor Kulübü bu haftayı da kayıpsız kapatarak liderlikteki yerini korurken en yakın takipçisi Gönyeli Darts Birliği ise konuk olduğu Diamond Child Darts Derneği’ni farklı yenerek zirve yarışındaki iddiasını korudu. Ligin ilk yarısında umduğunu bulamayan ve ikinci yarıda renklerine bağladığı yeni transferlerle kadrosunu güçlendiren Lefkoşa Darts Birliği, konuk oldukları zorlu Beyarmudu Belediyesi deplasmanından 8-8 berabere ayrılarak ilk puanlarını aldılar.

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